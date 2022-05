Possession d'armes de poing : Le Canada prend une décision de taille

C'est sans doute l'un des enseignements tirés de la tuerie de Uvaldé qui a fait plus de 20 morts dans une école au Texas aux États-Unis voisins. Le Canada, par la voix de son Premier ministre Justin Trudeau, va mettre en œuvre un projet de gel national de la possession d'armes de poing. Ce, afin de prévenir un drame similaire à la tuerie de Uvaldé.



En d'autres termes, " il ne sera plus possible d'acheter, vendre, transférer ou importer des armes de poing où que ce soit au Canada", indique-t-on dans une note parcourue. La même rappelle que le Canada avait déjà interdit 1 500 modèles d'armes à feu de type militaire après une tuerie en avril 2020, la pire de l'histoire du pays, qui avait fait 23 morts en Nouvelle-Ecosse.