Pour ces fêtes de fin d'année en pleine 5e vague, ce que recommande le conseil scientifique

La prudence devra être de mise. Dans son dernier avis publié ce lundi 13 décembre, le Conseil scientifique, qui guide le gouvernement depuis le début de la pandémie, donne quelques conseils à l’approche des fêtes de fin d’année.



Alors que le variant Omicron semble “se répandre extrêmement rapidement” et pourrait connaître “une croissance rapide en France (...) dans les semaines qui viennent”, l’instance assure qu’il est “essentiel d’éviter (...) l’apparition de clusters géants qui accélèreraient cette dynamique”.



A quelques jours de Noël, les grands évènements “pouvant conduire à des clusters géants” doivent donc ”être évités”.