Pour le Prix Nobel, les femmes scientifiques n’existent (toujours) pas

Une seule femme est présente sur l'intégralité du Prix Nobel 2021, et aucune n'a été récompensée cette année par un prix dans les trois catégories de sciences naturelles. Ce n'est malheureusement pas une surprise, car il s'agit là d'une tendance sexiste profondément ancrée depuis 1901.



Les récompenses du Prix Nobel 2021 ont toutes été remises au sein des six catégories. Sur l’intégralité des récompenses délivrées, une seule femme est présente — une sur quatorze. Dans les sciences naturelles, sur huit lauréats, tout bonnement aucune femme ne s’est vue récompensée d’un Prix Nobel lors de cette année 2021 dans les catégories médecine, physique et chimie. Ce n’est pas une surprise, et c’est un problème.



La tendance est en fait significative depuis plus d’un siècle : les femmes scientifiques semblent quasiment inexistantes dans l’univers du Prix Nobel. En 2018, Donna Theo Strickland recevait le Prix Nobel de physique. C’était la première femme à faire l’objet de cet honneur… depuis 55 ans. Et la troisième, en tout, depuis le début. Ce chiffre a grandi entre temps, en étant porté à… quatre, avec Andrea Ghez. Quatre. Sur 212 hommes dans cette catégorie.





C’est l’histoire d’un sexisme profondément ancré dans le milieu scientifique académique.