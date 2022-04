Pour qui voteriez-vous à la présidentielle française?

Les candidats à la présidentielle en France

Les douze candidats au premier tour de la présidentielle française achèvent leur campagne vendredi, tandis que semble se profiler un duel serré entre le chef de l’Etat sortant Emmanuel Macron et sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen. Dans l’hypothèse d’une réédition de ce duel, un sondage donnait jeudi soir le président sortant vainqueur au second tour avec 52% contre 48%, une avance comprise toutefois dans la marge d’erreur. Et vous, pour qui voteriez-vous?





Désireux d’enrayer cette finale annoncée, le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, donné selon les enquêtes en troisième position derrière Mme Le Pen, s’efforce de son côté de rallier les électeurs de gauche en les incitant à voter “utile” afin de le hisser au second tour.





Les autres prétendants semblent relégués mais l’incertitude demeure notamment car, prévient le politologue Pascal Perrineau, “c’est la première élection qui atteint un tel taux de personnes qui sont indécises, qui ont changé d’opinion, à peu près un Français sur deux”.





Certains candidats ont déjà annoncé la position qu’ils adopterons dimanche soir: le communiste Fabien Roussel fera barrage à Marine Le Pen et Valérie Pécresse, qui porte les couleurs de la droite traditionnelle, ne donnera pas de consigne mais dira pour qui elle votera au second tour.





Malgré tout, l’abstention qui tend à progresser régulièrement en France, devrait rester très élevée. Beaucoup de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28,4%)