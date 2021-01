Pourquoi Israël est de loin le meilleur élève au monde de la vaccination anti-Covid

Israël mauvaise élève dans la vaccination anti-Covid

Israël est montré en exemple partout dans le monde pour sa stratégie vaccinale. Alors que la France est pointée du doigt pour sa lenteur, l’État hébreu vaccine à une vitesse folle. En deux semaines, le pays a vacciné près d’un million de personnes, soit plus de 12% de sa population. D’ici fin janvier, deux millions de personnes devraient être vaccinées contre la Covid-19. Aucun pays dans le monde ne fait mieux. Explications.

Alors que la Belgique et la France n’ont pas encore commencé leur campagne de vaccination à grande échelle, Israël vaccine déjà massivement depuis le 19 décembre. En ce moment, le pays reçoit environ 150.000 injections par jour. Près d’un million de personnes ont déjà reçu une première dose du vaccin, soit 12 % de ses citoyens, 41% des plus de 60 ans.





L’objectif est d’avoir vacciné environ 2 millions d’habitants, les personnes les plus fragiles, d’ici la fin du mois, selon Hezi Levi, directeur général du ministère de la Santé. Soit un quart de sa population.





À ce jour, en termes de ratio de vaccination, soit le nombre de doses de vaccins administrées pour 100 habitants, Israël pointe de loin en tête du classement mondial avec 12,59%. Elle devance de très loin le Bahreïn (3,57), l’Angleterre (1,39) et les États-Unis (1,28). Sur le continent européen, le Danemark est le meilleur élève (0,7), devant l’Allemagne (0,3).









Comment expliquer ces chiffres impressionnants?





Plusieurs raisons sont évoquées, malgré un troisième confinement qui touche le pays. Tout d’abord, le gouvernement israélien a entamé très tôt des négociations avec les producteurs de vaccins Pfizer et Moderna et a commencé l’achat des vaccins dès le mois de juin, alors que les essais cliniques n’étaient pas encore terminés.





Pour être sûr d’être le premier à être approvisionné en stocks importants, Israël aurait payé un prix plus élevé que les autres nations. Les doses auraient été achetées 43 % au-dessus du prix du marché afin d’être servi en priorité et à profusion, selon la presse locale.





Par ailleurs, l’efficacité du système de santé peut être un élément d’explication. Tous les citoyens doivent s’enregistrer auprès de l’une des quatre caisses médicales (HMO) du pays et les données sont numérisées. Cela permet de contacter et d’informer plus facilement les personnes. Comme l’explique Les Echos, les caisses de Sécurité sociale ont envoyé des messages SMS à tous leurs patients, âgés de plus de 60 ans ou à risque, pour qu’ils fixent un premier rendez-vous. Même la communauté ultra-orthodoxe, qui avait largement enfreint les mesures de restriction, a joué le jeu.