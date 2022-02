Pourquoi Jean-Luc Mélenchon peut encore créer la surprise à l'élection présidentielle: “Plus qu’une hypothèse, une possibilité”

Jean-Luc Mélenchon

Longtemps distancé dans les sondages par Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon rattrape peu à peu son retard. La raison de cette dynamique est claire: beaucoup d’électeurs ont réalisé qu’il était le candidat le mieux placé à gauche. Le vote utile, plutôt qualifié de “vote efficace” par ses troupes, pourrait lui permettre de créer la surprise.





Jean-Luc Mélenchon a entamé sa remontada. Il y a quelques mois, voire quelques semaines, il était délicat d’imaginer le chef de file des Insoumis au second tour. Mais comme en 2017, où il avait effectué une percée dans les intentions de vote lors du sprint final, le temps joue en sa faveur. Plus le premier tour approche, plus les autres candidats à gauche patinent, et Mélenchon semble s’imposer comme le seul à pouvoir représenter convenablement la gauche.





Selon le compilateur de sondages du HuffPost, Yannick Jadot (5.2%), Christiane Taubira (3.6%) et Anne Hidalgo (2.3%) sont en chute libre. La tendance est plus encourageante pour le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, mais ici encore, ses 4.1% montrent qu’il part de (trop?) loin.





“Plus qu’une hypothèse, une possibilité”

De son côté, Jean-Luc Mélenchon est en hausse depuis son dernier meeting avec 10.2% des intentions de vote... son score était identique, il y a cinq ans, à la même époque, avant sa remontée. Aujourd’hui, il se trouve à près de quatre points d’Eric Zemmour et Valérie Pécresse (14.3%) et six de Marine Le Pen (16.7%). Emmanuel Macron est lui largement en tête (24.5%).





À moins de deux mois du premier tour, la marche est haute, mais pas insurmontable. Libération a publié un article à ce sujet: “Jean-Luc Mélenchon au second tour? Plus qu’une hypothèse, une possibilité”. En posant une question: “Combien de temps les électeurs de gauche, qu’ils aient ou non déjà fait leur choix pour le premier tour de la présidentielle, accepteront-ils le rôle de simple spectateur du scrutin ? Celui que confère, en l’état des enquêtes d’opinion, un vote pour presque tous les candidats de gauche actuellement en lice. Tous, sauf un. Il s’agit bien sûr de Jean-Luc Mélenchon”.





En ce sens, le candidat des Insoumis a reçu un soutien étonnant mercredi: Ségolène Royal, qui a estimé qu’”aujourd’hui, il est évident que le vote utile à gauche, c’est le vote Mélenchon”. “Si la gauche veut être au second tour, il faut que les responsables se réunissent, en regardant ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise, et le vote utile à gauche, c’est lui. Il fait la meilleure campagne. Il est en train d’arrondir les angles sur ce qui pouvait déplaire chez lui. Il est capable de répondre à l’ensemble des questions. Il est structuré, cultivé. Il a l’expérience d’une campagne présidentielle. Il sait prendre des coups. C’est lui le plus solide”, a-t-elle assuré sur BFMTV.





La stratégie du vote utile fait évidemment les affaires de Mélenchon, même s’il affirme “ne pas aimer” ce terme. Numéro deux des Insoumis, Adrien Quatennens préfère parler de vote efficace: “Vous êtes un électeur ou une électrice de gauche, vous voulez véritablement en finir avec le quinquennat d’Emmanuel Macron, vous êtes intéressé par tout ce que l’on propose (...) vous vous dites ‘en effet, il y a clairement un vote efficace qui apparaît dans le tableau’. (...) Si on additionne le score de Jean-Luc Mélenchon et les 3,4% de Fabien Roussel, on est à la porte du second tour”, constate-t-il auprès de Public Sénat.