Pourquoi Jordan Bardella a reçu le chèque énergie malgré ses hauts revenus

Les règles sont simples. Au-delà d’un revenu fiscal de référence plafonné à 17 400 euros annuels pour une personne seule, impossible de percevoir le chèque énergie, versé à 12 millions de ménages pour faire face à l’explosion des prix. Pourtant, ce mardi 17 janvier sur RTL, Jordan Bardella a affirmé avoir reçu pour la deuxième fois cette aide gouvernementale.



« J’ai encore reçu pour la 2e fois le chèque énergie alors que je suis député européen. Alors soit le gouvernement m’aime bien et veut m’envoyer un signal, soit il y a un problème dans le ciblage », a déclaré le président du Rassemblement national, précisant ne pas avoir encaissé ces deux chèques.



Alors que le chef de la formation lepéniste entendait dénoncer un mauvais calibrage dans les coups de pouce consentis par le gouvernement, il a indirectement donné des renseignements sur sa situation fiscale. Car, comme dit plus haut, cette aide est versée sous conditions de ressources selon ce qui a été déclaré pour l’année 2020.