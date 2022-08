Pourquoi la célèbre “marche de la mort” sera raccourcie pour la première fois depuis plus de 50 ans

L’organisation de la “marche de la mort” n’a pas tardé à communiquer la décision prise dans la nuit de mardi à mercredi. Vendredi, le départ du célèbre événement sera donné depuis Bornem avant de couvrir les 100 kilomètres mythiques.... Et non. Cette année, le parcours est raccourci d’un tiers et ne dépassera pas 65 kilomètres, la faute aux températures élevées.



“La première partie de la course se déroulera le soir et la nuit. Mais en raison de l’heure de fin imposée de 13 heures par le SPF Santé publique, nous n’avons pas d’autre choix que de raccourcir la marche d’un tiers. Nous prévoyons donc le retour du dernier marcheur à Bornem vers 13 heures, avant les pires chaleurs”, indique l’organisation sur son site internet.



“Nous organisons une course de 65 kilomètres”, commente la porte-parole Ilse Robyn. Une décision qui s’est imposée après consultation avec le SPF Santé publique, la police, les pompiers et les autorités communales de Bornem. “Le problème est que la majorité des marcheurs doivent encore effectuer une grande partie de leur trajet à pied le samedi”.



“La sécurité passe avant tout. Mais c’est aussi une décision difficile pour nous, si près du départ”, conclut l’organisation.