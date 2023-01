Pourquoi le sort de Go Sport inquiète ses salariés ?

Les 2 160 salariés de Go Sport pourront-ils conserver leur travail, ou finiront-ils sans emploi comme ceux de Camaïeu, l’ancienne filiale rachetée puis liquidée par Hermione People and Brands ? Ce lundi 16 janvier, le tribunal de commerce de Grenoble examinait le dossier du distributeur d’articles sportifs pour déterminer s’il doit être placé cessation de paiement, où s’il peut continuer son activité. Selon l’avocate du comité social et économique central (CSEC) de Go Sport, la décision des juges sera connue le jeudi 19 janvier.



« Il y a eu des débats, des discussions (...) On a présenté les comptes », a indiqué Me Evelyn Bledniak, se refusant à tout pronostic. « Il y a des choses que HPB a annoncées. Après, la question est “est-ce que ça tient, est-ce que c’est suffisant ?” Et c’est là-dessus que le tribunal va statuer », a-t-elle ajouté.





Les dirigeants de HPB, pour leur part, se sont murés dans le silence, même lorsqu’une représentante de Force Ouvrière, Laurence Labaurie, a vivement interpellé son président Wilhelm Hubner à la sortie de l’audience. « C’est une honte ! Camaïeu ne vous a pas suffi, maintenant c’est Go Sport ? Vous ne l’emmènerez pas au paradis ! », lui a-t-elle lancé aux côtés d’une dizaine de représentants du personnel.





Deux versions qui s’opposent



L’audience de lundi était consacrée à l’examen du dossier remis le 9 janvier par le juge enquêteur mandaté fin décembre pour « faire un état précis de la situation financière » du groupe et de sa filiale Go Sport France, avec l’aide de ses cabinets d’audit et de ses commissaires aux comptes.



Les points de vue divergent diamétralement entre les représentants des salariés, qui craignent le pire, et HPB, qui l’avait racheté fin 2021 pour un euro symbolique et s’affiche optimiste.



Les dirigeants martèlent que Go Sport « n’est pas en état de cessation de paiements » et que sa situation n’a rien à voir avec celle de Camaïeu, liquidé de manière abrupte fin septembre. Après « 17 années de pertes ». Pour Wilhelm Hubner, le président de HPB, Go Sport devrait renouer avec les bénéfices « dès 2023 ».





Le 3 janvier, le groupe a nommé à la tête de l’enseigne un spécialiste en restructuration d’entreprises en difficulté, Patrick Puy, auparavant patron du fleuron déchu du textile Vivarte (Caroll, Minelli, La Halle, Naf Naf, Chevignon…). Il a pour mission de « poursuivre la nécessaire transformation » de l’entreprise.