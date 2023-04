Pourquoi Macron reçoit neuf anciens tirailleurs qui s'apprêtent à rentrer au Sénégal

Le président français Emmanuel Macron reçoit vendredi matin à l'Élysée neuf anciens tirailleurs sénégalais vivant en France qui ont décidé de rentrer dans leur pays d'origine, le Sénégal, grâce à une aide financière exceptionnelle de l'Etat français.



"Âgés de 85 à 90 ans, ces derniers ont fait le choix de rentrer dans les prochains jours au Sénégal, leur pays d’origine", a indiqué la présidence française.



"Le Président de la République rendra hommage à leur engagement pour la France", a-t-elle ajouté.



L'aide mise en place, dont le montant n'est pas dévoilé, a pour but de financer leur voyage retour et leur réinstallation dans leur pays d'origine.



Le secrétariat aux Anciens combattants estime à 37 le nombre de tirailleurs sénégalais, tous d'origine sénégalaise, vivant en France. Ces personnes, qui ont longtemps souffert d'un manque de reconnaissance de la France, sont en majorité seules.



Créé sous le Second Empire (1852-1870) et dissous au début des années 1960, le corps français des "Tirailleurs sénégalais" rassemblait des militaires nés dans les anciennes colonies françaises en Afrique et enrôlés dans l'armée française.



Le terme a fini par désigner l'ensemble des soldats d'Afrique noire qui se battaient sous le drapeau français, quelle que soit leur nationalité ou pays d'origine. Ils ont participé à la Seconde Guerre mondiale et aux guerres de décolonisation, notamment en Indochine et en Algérie.