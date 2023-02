Poutine accuse l'Occident d'avoir fait de la pédophilie "la norme"

Poutine accuse l'Occident d'avoir fait de la pédophilie

Le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi l'Occident d'avoir fait de la pédophilie "la norme", dans un discours annuel à la nation très attendu, un an après le début de l'offensive militaire en Ukraine.





"Regardez ce qu'ils font avec leurs propres peuples: la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie, sont déclarées comme étant la norme (...). Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels", a-t-il lancé dans son allocution.