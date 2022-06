Poutine assure qu'il n'y aura pas de nouveau rideau de fer: “Nous n'allons pas fermer notre économie, nous ne referons pas cette erreur”

Poutine assure qu'il n'y aura pas de nouveau rideau de fer

La Russie n’a pas l’intention de fermer son économie, comme l’Union soviétique l’avait fait à l’époque. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le président russe Vladimir Poutine, à la veille du “Forum économique international de Saint-Pétersbourg”.





Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg est un événement annuel pour le secteur économique dans la ville russe de Saint-Pétersbourg, auquel participent plus de 10.000 personnes de plus de 120 pays différents. Il s’agit notamment de cadres supérieurs d’entreprises russes et internationales, de chefs d’État et d’hommes politiques.





Selon Vladimir Poutine, aucun rideau de fer ne s’abattra sur l’économie russe, malgré les sanctions imposées par l’Occident après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ces sanctions ont provoqué la plus forte contraction économique en Russie depuis les années qui ont suivi la chute de l’Union soviétique en 1991.





Jeunes entrepreneurs

“Nous ne voulons pas d’une économie fermée”, a déclaré M. Poutine lors d’une rencontre télévisée avec des jeunes entrepreneurs, après une question sur les accords possibles avec des partenaires tels que la Chine et l’Inde.

“Nous avions une économie fermée à l’époque de l’Union soviétique”, a-t-il ajouté. “Puis nous nous sommes isolés et avons créé de nos propres mains ce que l’on appelle le rideau de fer. Nous ne referons pas cette erreur. Notre économie restera ouverte”.





Étant donné qu’un grand nombre de grandes entreprises et d’investisseurs occidentaux ont quitté la Russie entre-temps, Moscou souhaite désormais développer ses propres industries et ses partenariats avec la Chine, l’Inde et le Moyen-Orient. “Vous ne pouvez pas fermer un pays comme la Russie”, a souligné M. Poutine.





Catastrophe