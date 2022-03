Poutine entouré de pilotes femmes et d’hôtesses de l’air: la rencontre alimente commentaires et suspicions

Poutine entouré de femmes pilotes

Lors d’une visite au centre d’entrainement d’Aeroflot, plus grande compagnie aérienne russe, en périphérie de Moscou, Vladimir Poutine a évoqué la situation en Ukraine. La mise en scène de la réunion a suscité de nombreuses moqueries et autres détournements sur les réseaux sociaux. Certains évoquent même une vidéo truquée, ce qu’a suggéré lui-même le président ukrainien Volodymyr Zelensky.





Entouré de nombreuses femmes pilotes de la compagnie aérienne réunies autour d’une table chargée de théières et de fleurs, le président russe a tenu un discours très musclé. Contrairement aux réunions avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, la distanciation sociale n’était plus de mise.





“Pendant que son aviation bombarde et détruit les villes ukrainiennes, Poutine a pris un thé avec une vingtaine d’hôtesses de l’air et de pilotes femmes. Un mâle alpha entouré de jolies jeunes femmes, et là, pas de distance”, note Galina Ackerman, essayiste et journaliste.





Certains internautes pointent les regards quelque peu anxiogènes et sceptiques des pilotes et hôtesses autour de Poutine, comme si elles auraient préféré ne pas se trouver là.

D’autres vont même plus loin et affirment que la mise en scène n’est qu’un montage et qu’il ne s’agit que de l’hologramme du président russe. Un mouvement du bras de Poutine, qui semble passer à travers un micro, intrigue particulièrement la toile.





“Quand la rencontre entre Poutine et hôtesses de l’air d’Aeroflot est retransmise sur toutes les chaînes mais n’en est pas une car utilise un hologramme. Zelenski y fait allusion dans sa dernière vidéo”, commente Valentyna Dymytrova, enseignante-chercheure en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Jean Moulin Lyon 3.





Au cours de cette réunion, Poutine a affirmé que l’invasion de l’Ukraine se déroule comme prévu. “La quasi-totalité de l’infrastructure militaire ukrainienne a été détruite et c’était notre intention”, a déclaré le chef de l’Etat russe. “Les sanctions occidentales ressemblent à une déclaration de guerre”, a-t-il aussi ajouté lors de cette rencontre. Le président russe a également souligné que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, une revendication de Kiev que l’Otan a rejetée.





“Nous entendons qu’il serait nécessaire de mettre en place une zone d’exclusion aérienne au-dessus du territoire ukrainien. Mais il est impossible de faire cela depuis le territoire ukrainien, c’est seulement possible de le faire depuis le territoire de pays voisins”, a déclaré M. Poutine. Mais toute mesure en ce sens serait considérée par Moscou “comme une participation au conflit armé de tout pays” dont le territoire serait utilisé pour “créer une menace envers nos militaires”, a-t-il ajouté.