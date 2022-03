Poutine est “un boucher” et ne dois “pas rester au pouvoir”: Macron et Washington tempèrent les propos de Biden

Joe Biden à Poutine

Emmanuel Macron a mis en garde dimanche contre une “escalade des mots et des actions en Ukraine”, après les propos du président américain Joe Biden, qui a traité le président russe Vladimir Poutine de “boucher”.

“Je n’utiliserais pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine”, a déclaré le candidat président sur France 3.

Il était interrogé sur les fortes déclarations de Joe Biden la veille à Varsovie, qui a traité M. Poutine de “boucher” pour les crimes commis selon lui par l’armée russe en Ukraine, et qui a qualifié la guerre dans ce pays d’”échec stratégique pour la Russie”.





“Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre. C’est l’objectif” et “si on veut faire cela, il ne faut pas être dans l’escalade ni des mots ni des actions”, a estimé Emmanuel Macron.





“Nous ne devons pas, nous Européens, céder à quelque escalade. Nous ne devons pas, nous Européens, oublier notre géographie et notre histoire. Nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe”, a-t-il insisté, en soulignant que l’Europe n’était plus dans le contexte de “la Guerre froide” entre Moscou et Washington.





Le candidat président a par ailleurs indiqué qu’il parlerait au président russe “demain (lundi) ou après-demain (mardi)” pour organiser une opération d’évacuation d’habitants de la ville de Marioupol, dans l’est de l’Ukraine, soumis à un siège et à des bombardements depuis des semaines.





Washington ne cherche pas à changer le régime en Russie, assure Blinken

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a affirmé dimanche que Washington ne cherchait pas à changer le régime en Russie, ajoutant que cette question était “du ressort des Russes”, pour clarifier des propos tenus la veille par le président américain Joe Biden.





À Varsovie samedi, le président Biden a comparé le président russe Vladimir Poutine à “un boucher” et affirmé qu’il ne pouvait “pas rester au pouvoir”. La Maison Blanche a peu de temps après précisé qu’il n’avait pas appelé à un “changement de régime” en Russie.





Le président Biden souhaitait souligner que “Poutine ne peut être autorisé à lancer une guerre, ou une agression contre l’Ukraine, ou n’importe qui d’autre”, a déclaré M. Blinken.





“Comme vous nous avez entendu le répéter, nous n’avons pas de stratégie de changement de régime en Russie, ou n’importe où ailleurs”, a-t-il insisté à l’occasion d’une visite à Jérusalem.