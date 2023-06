Poutine propose aux combattants de Wagner de rejoindre l'armée ou de partir pour la Biélorussie

Vladimir Poutine révèle que «des mesures ont été prises sur mes instructions directes afin d'éviter une grande effusion de sang» et remercie «les soldats et les commandants du groupe Wagner qui ont pris la seule bonne décision : ils n'ont pas participé à l'effusion de sang fratricide et se sont arrêtés à la dernière ligne».