Praia-Alerte à la bombe à bord d’un vol d’Air Sénégal : La mauvaise blague d’un passager sénégalais

La capitale Cap-verdienne, Praia (île de São Tiago) avait retenu son souffle, ce vendredi matin, vers 10 heures (heure locale, 11 heures au Sénégal). La police de l’aéroport et celle scientifique étaient sur le qui-vive suite à une alerte à la bombe à bord du vol HC208 d’Air Sénégal.L’aéronef du pavillon national qui devait quitter Praia à 10 heures 55 minutes pour rallier AIBD (Dakar/Diass) a été cloué au sol et toutes les opérations ont été suspendues à l’aéroport international Nelson Mandela de Praia (RAI) qui a été aussitôt fermé.D’après des sources proches de la compagnie sénégalaise, un passager s’est mis à crier, peu après l’embarquement, alertant qu’une bombe serait dans l’avion. La police de l’aéroport qui s’est saisie de l’affaire a procédé, conformément aux normes de sécurité, à l’évacuation des passagers et à la fermeture de l’aéroport en attendant l’arrivée de la police scientifique qui a, à son tour, procédé au débarquement des bagages et à l’inspection de l’aéronef dans ses moindres recoins.Le passager en question, de nationalité sénégalaise, s’appelle Amadou Lamine Mbengue, né en janvier 1987 à Médina Gounass. Il s’est fait enregistrer, selon sa carte d’embarquement (voir photo), à 9 heures 55 minutes à la séquence 33, peu avant le simulacre d’incident, et devait occuper, comme l’indique le boarding pass, le siège 14C.Cuisiné par la police de l’aéroport après son acte, Mbengue, qui n’avait pas encore embarqué au moment des faits (son bagage non plus n’était pas encore chargé dans l’avion), a signifié à la police qu’il s’agissait d’une plaisanterie. À quelle fin? Mystère !Une blague de très mauvais goût dont il ne mesurait sûrement pas les fâcheuses conséquences et qui risque de lui coûter très cher puisque qu’il est toujours en détention à la police.À signaler qu’Air Sénégal va porter plainte contre ce passager sénégalais.