Première rencontre entre la France et les talibans

Rencontre entre Talibans et Français à Doha

Une délégation française a rencontré jeudi à Doha des représentants des talibans pour la première fois depuis qu'ils ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a bientôt deux semaines, a annoncé le porte-parole du régime auprès de la presse étrangère, Suhail Shaheen, sur Twitter.

L'envoyé français François Richier et sa délégation ont "discuté en détail" de la situation de l'aéroport de Kaboul avec une délégation menée par le directeur adjoint du bureau politique des talibans, Sher Abbas Stanikzai, a précisé le porte-parole.

Contacté, le Quai d'Orsay n'a pas réagi dans l'immédiat.





La promesse des talibans

"Chaque Afghan en possession de documents légaux pourra voyager à l'étranger et des installations appropriées seront fournies à tous les Afghans pour leurs déplacements après l'ouverture de la partie civile de l'aéroport", a insisté Suhail Shaheen, répétant une promesse déjà faite à plusieurs pays. "La paix est établie dans tout le pays, filles et garçons ont retourné à l'école et les médias fonctionnent", a-t-il encore déclaré.





Image ouverte et modérée

Les talibans se sont efforcés depuis leur retour d'afficher une image ouverte et modérée. Mais beaucoup d'Afghans, souvent urbains et éduqués, craignent que les islamistes n'instaurent le même type de régime fondamentaliste et brutal que lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001. Depuis leur prise de Kaboul, des milliers de personnes se massent quotidiennement devant les portes de l'aéroport afin de leur échapper.





Opération française d’évacuation

La France, qui avait annoncé achever ses opérations d'évacuation vendredi soir, date-butoir "imposée" par les Américains, essaie néanmoins d’évacuer encore plusieurs centaines d'Afghans, dans un contexte chaotique. "L'attaque terroriste ne doit pas empêcher ces opérations (...) Nous continuerons jusqu'à la dernière seconde possible", a déclaré Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, sur Europe 1. Les évacuations pourraient d’ailleurs se poursuivre "au-delà" de vendredi soir, a-t-il estimé.





