[Vidéo] Première rencontre entre les États-Unis et les Taliban depuis le retrait américain d'Afghanistan

Des combattants talibans à Kaboul, le 3 octobre 2021

Une délégation américaine va s’entretenir avec des représentants des Taliban, à Doha, à partir de samedi, a annoncé vendredi le département d'État. Les droits humains, l’économie et l’aide humanitaire figurent à l’agenda de cette première rencontre depuis le retrait américain d'Afghanistan.





Une rencontre de haut niveau doit débuter, samedi 9 octobre, à Doha, entre une délégation américaine et des représentants des Taliban. Il s’agit des premières discussions de ce type depuis le retrait américain d’Afghanistan.





L'équipe américaine rencontrera des hauts responsables Taliban samedi et dimanche à Doha, au Qatar, a indiqué un porte-parole du département d'État. Les États-Unis ont maintenu leurs contacts avec les nouveaux maîtres de l'Afghanistan après leur prise de Kaboul en août, mais ce sera la première réunion qui aura lieu en personne.





"Nous allons pousser pour que les Taliban respectent les droits de tous les Afghans, dont les femmes et les filles, et forment un gouvernement inclusif bénéficiant d'un large soutien", a dit le porte-parole. "Au moment où l'Afghanistan fait face à la possibilité d'une grave récession économique et d'une crise humanitaire, nous allons aussi pousser pour que les Taliban accordent un libre accès aux zones en difficulté aux agences humanitaires", a-t-il ajouté.





Pas de reconnaissance du régime taliban





La rencontre à Doha ne signifie en aucun cas que les États-Unis reconnaissent le régime taliban en Afghanistan, a insisté le département d'État. "Nous continuons de dire clairement que toute légitimité doit être méritée à travers les actions des talibans", a déclaré le porte-parole.





Les représentants américains insisteront également sur la priorité de Joe Biden d'obtenir le départ d'Afghanistan des citoyens américains et Afghans ayant aidé l'armée américaine au cours des 20 ans de conflit.





Washington a noté que les Taliban ont jusqu'ici coopéré afin de faciliter le départ des ressortissants américains. Une centaine sont toujours en Afghanistan, pour la plupart des Américains aux liens étroits avec l'Afghanistan et qui n'ont pas encore décidé de quitter le pays, selon des responsables américains. Le porte-parole n'a pas précisé la composition des deux délégations envoyées à Doha.