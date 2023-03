Près de cinquante membres de la mafia calabraise ont été appréhendés

La police italienne a mis la main sur 49 membres présumés de la mafia calabraise lors d’une opération de lutte contre la criminalité organisée. Les 49 individus sont suspectés d’entretenir des rapports avec la “Ndrangheta”, ont fait savoir les carabinieri jeudi.



Ils se seraient rendus coupables de trafic de drogues, de détention illégale d’armes, de chantage et de menaces. Des biens d’une valeur d’environ un million d’euros ont été saisis. Un grand nombre des personnes interceptées séjournent en prison, tandis que les autres ont été assignées à résidence.



L’action des forces de l’ordre italiennes visait les deux réputés clans mafieux Piromalli et Molé qui opèrent dans la ville portuaire de Gioia Tauro, dans le sud de l’Italie. L’écoute de conversations téléphoniques a donné aux enquêteurs un aperçu des structures et de la cuisine interne des deux groupes criminels. Les informations récoltées semblent indiquer que ces derniers avaient l’intention de coopérer stratégiquement après avoir œuvré chacun de leur côté. L’intervention policière aurait mis fin à cette entente avant même qu’elle n’ait pu être concrétisée, selon les carabinieri.