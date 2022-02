Présidentielle 2022 : Nathalie Arthaud obtient ses 500 parrainages

La liste des candidats autorisés à se présenter à l’élection présidentielle s’allonge. Dans sa dernière livraison de parrainages, le Conseil constitutionnel révèle ce mardi 15 février que la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud a dépassé la barre des 500 signatures. Plus précisément, l’enseignante en compte 509 dans sa besace.



Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, elle est la quatrième à atteindre le seuil fatidique tandis que plusieurs candidats comptabilisent plus de 1000 signatures. En tête de cette course aux parrainages, la candidate LR Valérie Pécresse qui en cumule 1824, suivie par Emmanuel Macron qui en affiche 1260 au compteur et Anne Hidalgo qui en compte 1007.



Proche de passer le seuil de qualification, Fabien Roussel en a pour l’instant 492. Jean Lasalle (471) et Yannick Jadot (450) y sont presque également. Dans leur rétroviseur, Nicolas Dupont-Aignan avec 360 signatures, Jean-Luc Mélenchon avec 332, Marine Le Pen avec 331. Sous la barre des 300 parrainages, on retrouve Éric Zemmour (250), François Asselineau (210) et Philippe Poutou (188).



Quant à Christiane Taubira, elle n’en cumule que 73, soit trois signatures de plus que la candidate animaliste Hélène Thouy. Une situation inquiétante, mais pas autant que celle de Florian Philippot, qui n’en compte... qu’une seule.

À noter que cette dernière livraison du Conseil constitutionnelle réserve des surprises. Parmi elles, un parrainage accordé à François Hollande par Christian Franqueville, ancien député PS et désormais maire de Bulgnéville dans les Vosges. Autre curiosité, un parrainage obtenu par l’humoriste Guillaume Meurice ou encore celui accordé à la députée de l’Hérault Emmanuelle Ménard, sans qu’elle soit déclarée candidate à l’élection présidentielle.