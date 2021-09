Présidentielle 2022 : "Je suis très fidèle à ma famille politique", déclare Anne Hidalgo

Après avoir officialisé sa candidature à l'élection présidentielle 2022 dimanche 12 septembre à Rouen (Seine-Maritime), Anne Hidalgo est l'invitée du 20 Heures de France 2.



Il y a quelques mois, Anne Hidalgo disait ne pas vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2022, pourtant elle a annoncé sa candidature ce dimanche 12 septembre. "Je ne me projetais pas du tout dans cette candidature, mais j'ai vu aussi beaucoup de femmes et d'hommes, d'élus, de représentants d'associations, de Françaises et de Français, qui sont venus me dire 'tu ne peux pas échapper à cette responsabilité qui est la tienne'. J'ai rassemblé, j'ai écouté et je n'échappe pas à cette responsabilité", a déclaré Anne Hidalgo sur le plateau du 20 Heures.





"Une campagne pour rassembler les Françaises et les Français"





Est-ce une désignation du parti socialiste ? "J'ai lancé cette candidature aujourd'hui, je suis très fidèle à ma famille politique, mais je suis aussi très libre donc je le fais en toute liberté. Si le Parti socialiste me soutient tant mieux évidemment, c'est vraiment une campagne pour rassembler les Françaises et les Français", poursuit la maire de Paris.