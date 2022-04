Présidentielle française : À Dakar, Mélenchon remporte le scrutin devant Macron

Le leader de la France insoumise Jean Luc Mélenchon est arrivé en tête avec 1838 voix à l'issue du scrutin présidentiel de dimanche dernier selon les résultats du vote de la communauté française établie au Sénégal.



Il est suivi par le président sortant Emmanuel Macron (1615 voix) et d’Eric Zemmour (374 voix).



Arrivent ensuite Marine Le Pen (292 voix) suivie de Jean Lassalle (84 voix), Fabien Russel (26 voix) et Nathalie Arthaud, 17.



Le nombre total des inscrits à la clôture du scrutin s’élève à 16168, votants 4798, renseigne le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans un communiqué reçu du consulat général de France à Dakar.



Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon (22%) est arrivé 3e en France derrière Emmanuel Macron (27,8%) et Marine Le Pen (23,1%).