Présidentielle française : Accusée de détournement, Marine Le Pen crie au complot

600 000 euros, c’est le montant que Marine Le Pen ainsi que 3 de ses proches sont accusés d’avoir détourné lors de leurs mandats d’eurodéputés par un rapport de l'Office européen de lutte antifraude (Olaf). Rendu public par Médiapart ce samedi 16 avril, le dossier serait entre les mains de la justice française depuis le 11 mars dernier.



Depuis l’éclatement de cette affaire, la candidate du Rassemblement National (RN) avait préféré garder le silence. Un mutisme rompu ce lundi au cours d’une visite de campagne au marché Saint-Pierre-en-Auge, en Normandie.



Elle déclare : « Alors les coups fourrés de l'Union européenne, quelques jours avant le second tour, j'ai une grande habitude de cela et je pense que les Français ne sont absolument pas dupes».



Marine Le Pen a profité de cette occasion pour balayer d’un revers de main toutes les accusations qui pèsent contre elle. «Je conteste évidemment absolument ces accusations dont je n'ai pas eu connaissance, ce qui déjà pose un problème en termes d'État de droit, dont on ne m'a fourni aucune preuve, aucun élément, malgré d'ailleurs les demandes que j'ai pu faire».