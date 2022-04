Présidentielle française : Kylian Mbappé a récolté 10 voix dans un village

Le nom de l’attaquant de l’équipe de France du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a été impliqué au scrutin du deuxième tour de la présidentielle française de dimanche dernier. En effet, la star du foot mondial a recueilli 10 voix des suffrages exprimés dans un petit village du Doubs, a rapporté « L'Est Républicain » cité par L’Equipe.