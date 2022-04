Présidentielle française : « Macron va remporter l’élection mais… », Souleymane Bachir Diagne

Le Pr Souleymane Bachir Diagne réagit aux élections présidentielles en France

Plus que quelques heures avant le dénouement de cette présidentielle française. Pour ce second tour, le Président sortant, Emmanuel Macron fait face, à nouveau, à Marine Le Pen tout comme en 2017. Et il semblerait que l’on se dirige vers un remake à en croire les sondages qui donnent le leader du parti « En Marche » gagnant. Mais pour le philosophe Souleymane Bachir Diagne, interrogé sur les ondes de RSI, rien n’est encore joué : « La raison pour laquelle il y a encore quelques hésitations à le déclarer déjà vainqueur, c’est qu’on a appris à se méfier des sondages. Le Brexit et la victoire de Trump en 2016 ont montré les limites des sondages. Disons donc que chat échaudé craint l’eau froide. »





A l’issue du premier tour, plusieurs candidats républicains avaient appelé à voter Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, avait lancé à ses militants de ne « pas donner une seule voix à Mme Le Pen ». Des consignes de vote logiques qui, de l’avis du professeur Diagne, tendent à se fragiliser mais pourraient, tout de même, profiter au Président sortant. « Toutes ces raisons-là font qu’il y a une certaine confiance aujourd’hui que le Président Macron va remporter l’élection mais il y a toujours des possibilités de surprises ».





Le spécialiste en philosophie Islamique pense qu’une nouvelle défaite de Marine Le Pen serait préjudiciable pour le reste de sa carrière politique. « Déjà la dernière fois, il y a eu des doutes profonds, y compris à l’intérieur de son parti, sur sa capacité à remporter une élection. Il est clair que l’extrême droite n’a jamais été aussi proche du proche et donc, si elle ne remporte pas cette élection, il est probable qu’à l’intérieur même de son parti, on dira qu’elle a atteint son niveau de compétence et qu’elle ne pourra jamais aller au-delà de cela », déclare-t-il. Comme alternatives à l’après Marine Le Pen, le professeur cite Eric Zemmour et la nièce de cette dernière Marion Maréchal Le Pen.





Sur la question de la politique du Président Emmanuel Macron en cas de résultat favorable au soir de ce 24 avril, Souleymane Bachir Diagne pense qu’il jouera la carte de la continuité : « Il a déclaré qu’il fallait européaniser la relation et l’africaniser. Autrement dit, il faut que l’on construise une relation nouvelle entre l’Europe comme organisation d’Etat et l’Afrique, une Afrique unie et intégrée. Il est probable que le Président Macron ait une réaction dans cette direction et ceci est une bonne chose pour tout le monde. »