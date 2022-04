Présidentielle française : Marine Le Pen favorable à la création d’un État palestinien

Marine LePen candidat au second tour de la Présidentielle en France

Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 13 avril à Paris, Marine Le Pen a dévoilé les grandes lignes de son plan quinquennal dans la perspective d’un résultat favorable au soir du 24 avril. Abordant plusieurs points, la candidate du Rassemblement National (RN) a accordé un point d’orgue sur les questions diplomatiques et s’est, par ailleurs, prononcée sur la crise Israélo-palestinienne.





Elle déclare d’emblée : « Par souci de constance et parce que je la crois juste politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du quai d’Orsay : engagement constant de la France en faveur de la solution des 2 États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d’un État palestinien indépendant, viable et démocratique vivant en paix et en sécurité au côté d’Israël. »





Pour Marine Le Pen « La solution des 2 États dans des frontières fondées sur les lignes de 1967 est assortie d’une solution juste, équitable et agréée aux problèmes des réfugiés, elle est la seule qui permette de répondre aux aspirations nationales des Israéliens et des Palestiniens ».