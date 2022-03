Présidentielle française: Zemmour reçoit un œuf sur la tête lors de son déplacement en Occitanie

Eric Zemmour a été visé par un œuf qu'un homme lui a claqué sur la tête à son arrivée à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, où le candidat battait campagne samedi matin pour la présidentielle. À peine sorti de sa voiture, le candidat de "Reconquête" a reçu l'œuf frais d'un homme d'âge mûr, a constaté l'AFP citée par "Le Figaro". L'auteur a été immédiatement maîtrisé par la sécurité et emmené par les gendarmes.





«On voit de quel côté est la violence, il y a des gens qui ne supportent pas le débat démocratique», a réagi l'ex-polémiste après avoir été accueilli à la mairie par le maire RN Romain Lopez. Ce dernier, à l'occasion d'une conférence de presse dans sa mairie aux côtés d'Eric Zemmour et Marion Maréchal, a annoncé dans la foulée son ralliement. «J'ai confiance dans sa démarche. Je le rallie tout à fait naturellement (...) Je n'allais pas rester dans un parti qui a oublié ce que Marion a apporté», a déclaré cet ancien attaché parlementaire de Marion Maréchal, âgé de 33 ans.