Présidentielle : Vladimir Poutine félicite Emmanuel Macron pour sa réélection et lui souhaite du «succès»

Le président russe Vladimir Poutine a adressé lundi 25 avril ses félicitations à son homologue français Emmanuel Macron réélu la veille, lui souhaitant du «succès» pour son nouveau mandat, en dépit des vives tensions liées à l'Ukraine, selon le Kremlin.



«Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique, ainsi qu'une bonne santé», a déclaré Vladimir Poutine dans un télégramme envoyé à Emmanuel Macron. Le président français a été réélu dimanche pour un deuxième quinquennat en battant Marine Le Pen, candidate d'extrême droite qui a dans le passé dit vouloir développer les relations avec Moscou et dont le parti a contracté un prêt de 9 millions d'euros en 2017 auprès d'une banque russe.



Lors de la campagne électorale, Emmanuel Macron a notamment attaqué sa rivale sur ce point, l'accusant de complaisance envers le Kremlin. Les relations entre la France et la Russie se sont fortement tendues depuis le début de l'offensive militaire de Moscou en Ukraine, le 24 février. Malgré cette crise, Emmanuel Macron s'est à plusieurs reprises entretenu avec Vladimir Poutine avant et après le déclenchement du conflit afin de chercher une issue, sans succès.