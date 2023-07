Prigojine brise le silence... mais reste invisible

Revoilà Evgueni Prigojine. Réfugié en Biélorussie, depuis son coup de force avorté, le chef de Wagner est sorti de son silence dans un message audio diffusé sur un compte Telegram lié à la milice paramilitaire. "Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Merci pour ça", a lancé Evgueni Prigojine, que le FSB aurait "reçu l'ordre de tuer". Lors de cette prise de parole, il est revenu sur les événements qui ont fait vaciller le Kremlin, le 24 juin dernier. "Notre 'Marche de la Justice' visait à combattre les traîtres et à mobiliser notre société", a-t-il expliqué. "Et je pense que nous y sommes parvenus en grande partie. Dans un avenir proche, je suis sûr que vous verrez nos prochaines victoires au front."