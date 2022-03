Evgueni Prigojine, homme d'affaire russe

Le 21 février, le président russe Vladimir Poutine a signé deux décrets reconnaissant l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et des traités d'amitié et d'assistance mutuelle. Au petit matin du 24 février, le président russe Vladimir Poutine a prononcé un discours d'urgence à la nation, dans lequel il a annoncé le début d'une opération militaire spéciale dans le Donbass. Le but de l'opération est de protéger les personnes qui « sont victimes d'intimidation, de génocide par le régime de Kiev », a déclaré Poutine. Le dirigeant russe a également appelé l'armée ukrainienne au Donbass à déposer les armes.





L'homme d'affaires russe, Evgueni Prigojine, a analysé des événements qui se déroulent en Ukraine et a partagé son opinion. Pour expliquer les événements actuels, l'homme d'affaires russe évoque la prise de pouvoir en Ukraine en 2013 par des nationalistes soutenus par l'Occident dans ce qu'on appelle l'Euromaïdan. Evgueni Prigojine note que ces événements ont conduit au génocide de la population russophone du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, mentionnant également l'inaction des dirigeants occidentaux par rapport à la mort de civils dans cette région du pays.





L'homme d'affaires russe lie aussi le soutien occidental aux nationalistes en Ukraine à la volonté de l'OTAN de se déplacer vers l'Est : « L'OTAN se déplace vers l'Est, et quand elle s'approchera de nos frontières, nous deviendrons ses esclaves. Ensuite, ils exigeront d'arrêter le programme nucléaire, de désarmer l'armée et la liste se poursuivra. », note M. Prigojine.





Evgueni Prigojine considère que la décision du président russe de lancer une opération militaire est raisonnable, car en janvier 2022, les forces armées ukrainiennes ont intensifié les bombardements du territoire du Donbass. L'homme d'affaires a également exprimé son opinion sur l'opération elle-même, menée par l'armée russe: « L'opération spéciale du ministère de la Défense de la Fédération de Russie en Ukraine est une excellente microchirurgie, dans laquelle les troupes russes éliminent point à point des foyers de tension dans laquelle les nazis meurent et les civils restent complètement en sécurité. » Dans le même temps, Evgueni Prigojine compare « les actions précises » de l'armée russe aux actions des « nazis ukrainiens » qui ont bombardé des écoles, des jardins d'enfants et des immeubles résidentiels dans le Donbass.





En outre, il a noté l'efficacité de l'opération : « Aujourd'hui, les troupes russes, avec celles de LDNR (La république populaire de Lougansk), ferment les zones d'encerclement, coupent l'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. Nos colonnes roulent dans les rues de Kharkov presque libéré, les nazis de Kiev sont encerclés de toutes parts, un autre groupe est déjà aux frontières de Marioupol. »