Prise d’otage dans un hypermarché en France, les braqueurs sont repartis avec un butin

Prise d'Otage dans un supermarché en France

Une prise d’otage a eu lieu ce lundi matin au sein d’un hypermarché Leclerc dans l’Ain, en France. Les malfaiteurs lourdement armés ont pris la fuite avec un butin après avoir notamment blessé les deux vigiles du magasin.

La comptable du Leclerc de Fernay-Voltaire, dans l’Ain, près de la frontière suisse, aurait été interceptée par trois ou quatre individus cagoulés, ce lundi vers 5h du matin, alors qu’elle sortait de son domicile, rapportent Europe 1 et Le Dauphiné Libéré. Les malfaiteurs auraient pris une voiture pour se rendre à l’hypermarché en compagnie de l’employée.





Une fois sur place, les malfrats auraient blessé les deux vigiles avec le manche de leurs armes. Ils auraient ensuite forcé la comptable à ouvrir le coffre-fort du magasin. Une fois le butin récupéré, dont le montant n’a pas encore été révélé, les braqueurs auraient pris la fuite à bord d’une Audi noire.





Les gendarmes et les pompiers seraient arrivés sur place dans la foulée pour recueillir l’employée sous le choc et pour débuter l’enquête. L’objectif est évidemment de retrouver la trace des malfaiteurs, qui étaient trois selon Europe 1 et quatre selon Le Dauphiné Libéré. “Ce n’est pas la première fois qu’un supermarché est braqué dans le Pays de Gex. Ils ne s’en prennent plus aux banques. C’est plus facile dans les grandes surfaces où il y a encore beaucoup de liquide. Ce qui est certain c’est que le coup avait été méticuleusement préparé”, a commenté le maire de Ferney, Daniel Raphoz, auprès du Dauphiné Libéré.