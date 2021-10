Prix nobel de médecine: David Julius et Ardem Patapoutian récompensés

Nobel de la Medecine 2021

Le prix Nobel de médecine a ouvert ce lundi la saison 2021 des célèbres récompenses avec un vaste éventail de possibilités. Les Américains David Julius et Ardem Patapoutian ont été récompensés. Ce, pour leurs découvertes sur la façon dont le système nerveux ressent la température et le toucher. Leurs « découvertes révolutionnaires » ont « permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique peuvent initier les impulsions nerveuses qui nous permettent de percevoir et de nous adapter au monde », a indiqué le jury Nobel à Stockholm en ajoutant que « les lauréats ont identifié un maillon crucial qui manquait encore à notre compréhension des interactions entre nos sens et l’environnement».