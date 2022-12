Procès de Benjamin Mendy: le jury s'est retiré pour délibérer

Procès de Benjamin Mendy

Le jury du procès du footballeur français Benjamin Mendy, accusé au Royaume-Uni de sept viols, s'est retiré lundi pour délibérer à l'issue de quatre mois d'audience.





Après avoir entendu les conclusions du juge du tribunal de Chester (nord de l'Angleterre), les huit hommes et quatre femmes membres du jury doivent désormais rendre leur verdict.





S'ils ne parviennent pas à une décision cette semaine, les délibérations reprendront le 19 décembre, a précisé le juge Steven Everett.





Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis plus d'un an par Manchester City, est jugé depuis début août. Accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, il risque la prison à perpétuité.





Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.





Il est jugé au côté d'un autre homme, Louis Saha Matturie (sans lien avec l'ancien footballeur Louis Saha), poursuivi de son côté pour six viols et trois agressions sexuelles.





Tous deux ont plaidé non coupable.





A l'audience, l'accusation a présenté Benjamin Mendy comme un "prédateur" ayant abusé de victimes "vulnérables, terrifiées et isolées".





Le footballeur a lui démenti avoir été "un danger pour les femmes", assurant n'avoir eu que des rapports sexuels consentis.





Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France, où il était remplaçant, Benjamin Mendy a été incarcéré fin août 2021 et a passé plus de quatre mois en détention provisoire.





Libéré début janvier, il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.