Procès de R. Kelly : Le chanteur américain dépeint en "prédateur" sexuel

R. Kelly lors du premier jour de son procès à Brooklyn, le 18 août 2021. © Jane Rosenberg, Reuters

R. Kelly, le chanteur du tube "I Believe I Can Fly", a été dépeint comme un "prédateur", mercredi, lors du premier jour de son procès à New York pour abus sexuels sur six femmes, dont des mineures, entre 1994 et 2018. Il plaide non coupable.





Il a longtemps échappé à la justice malgré des accusations et une réputation sulfureuse, il doit maintenant rendre des comptes : le chanteur américain R. Kelly, star déchue du R&B, a été dépeint mercredi 18 août en "prédateur" par l'accusation au premier jour de son procès pour abus sexuels à New York.





Le chanteur de 54 ans, connu dans le monde entier pour son tube "I Believe I Can Fly", est apparu silencieux, parfois la tête baissée, dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Brooklyn où il est jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018.





Selon l'acte d'accusation, R. Kelly, vainqueur de trois Grammy Awards en 1998, dirigeait un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, les enfermant dans leurs chambres d'hôtel quand il était en tournée, leur demandant de porter des vêtements amples quand elles n'étaient pas avec lui, de "garder la tête baissée" et de l'appeler "papa" ("daddy").





Le chanteur est accusé d'avoir abusé de six femmes, dont des mineures. La première victime présumée appelée à témoigner à la barre par le bureau du procureur, identifiée sous le nom de Jerhonda, a ainsi affirmé que le chanteur filmait leurs relations sexuelles quand elle n'avait que 16 ans, soit en dessous de l'âge du consentement aux États-Unis. La femme aujourd'hui âgée de 28 ans a expliqué que R. Kelly lui avait dit qu'il allait la "former pour le satisfaire sexuellement".





De 10 ans à la prison à vie





"Nous parlons d'un prédateur (...). Un homme qui, pendant des décennies, a utilisé sa célébrité, sa popularité et un réseau de personnes à sa disposition pour cibler, préparer et exploiter des jeunes filles, garçons et femmes pour satisfaire ses envies sexuelles", a lancé, à l'ouverture des débats, la procureure Maria Cruz Melendez devant l'accusé, costume gris, cravate violette.





Elle a décrit un système sophistiqué, dans lequel R. Kelly aurait usé de "toutes les techniques du prédateur" pour approcher les mineures ou leurs familles, mais aussi utilisé son entourage, gardes du corps, chauffeurs, avocats, comptables, pour se protéger, à coups de menaces notamment.





S'il est reconnu coupable de toutes les charges par le jury, sept hommes et cinq femmes sélectionnés la semaine dernière, R. Kelly, actuellement en détention provisoire, risque de 10 ans à la prison à vie.





Inculpé dans trois États





Le chanteur a plaidé non coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. "Vous allez entendre toute l'histoire dans son ensemble et justice sera rendue", a promis l'une de ses avocates, Nicole Blank Becker. Devant le tribunal, elle a soutenu que toutes les relations sexuelles étaient "consenties". "Il n'a recruté personne... c'étaient des fans, qui venaient vers lui", a affirmé l'avocate.





Pendant plus de 25 ans, le chanteur originaire de Chicago, à la voix teintée d'influences gospel et aux textes et postures hyper-sexualisés, avait dominé la scène R&B malgré une réputation sulfureuse, parce qu'il s'entourait de très jeunes filles, et des accusations d'abus sexuels. Mais il avait continué de faire carrière, à coups de règlements à l'amiable. Un procès en 2008 pour pédopornographie s'était terminé par un acquittement.





Ce n'est qu'en janvier 2019, lors de la sortie de la série documentaire "Surviving R. Kelly", que l'étau judiciaire s'est vraiment resserré. Désormais, le chanteur est inculpé dans quatre procédures instruites dans trois États (Illinois, New York, Minnesota).





L'ombre d'Aaliyah





L'identité des victimes n'a pas été révélée par le tribunal de New York mais parmi elles figure la chanteuse Aaliyah, décédée il y a 20 ans dans un accident d'avion, à 22 ans. L'acte d'accusation reproche à R. Kelly d'avoir corrompu un fonctionnaire de l'État de l'Illinois en 1994 pour obtenir de faux documents et épouser une mineure. Une accusation qui renvoie au mariage, finalement annulé, du chanteur avec la jeune étoile du R&B. Elle avait alors 15 ans. Selon l'accusation, R. Kelly voulait se marier avec elle pour l'empêcher de témoigner contre lui parce qu'il l'aurait mise enceinte.