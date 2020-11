Procès Mawda: “Ça cafouille dans la thèse que le policier entend défendre”

Procès de la petite Mawda et du policier

Le policier auteur du tir fatal à la petite Mawda lors d’une course-poursuite en 2018 “dit que s’il avait su qu’il y avait un enfant, il n’aurait pas sorti son arme... Il ne devait pas sortir son arme tout court”, a commenté mardi matin Me Selma Benkhelifa, avocate des parents de la fillette, au deuxième jour du procès à Mons.

“Cette phrase ne colle pas avec sa thèse du tir accidentel. Parce que si vous tirez par simple accident, ça ne change rien qu’il y ait des enfants ou pas: vous n’avez pas fait exprès de tirer”, a prolongé l’avocate face aux médias. “On sent que ça cafouille dans la thèse qu’il entend défendre.”





Fausses déclarations