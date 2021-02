Prolongation du confinement en Israël

Prolongation confinement en Israël

Le confinement en Israël sera prolongé de cinq jours, jusqu'à vendredi matin, ont déclaré le Premier ministre et le ministre de la Santé dans une annonce faite lundi matin. La décision a été prise tard dimanche soir à l'issue de consultations gouvernementales.

De nouvelles consultations sont prévues mercredi concernant une éventuelle prolongation du confinement.





Dimanche soir, la décision a aussi été prise de prolonger l'interdiction d'entrer et de sortir d'Israël, jusqu'à dimanche minuit, mais les exceptions existantes restent applicables.