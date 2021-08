Afghanistan : quelles perspectives économiques à l'heure des talibans?

La directrice de la case des tout Petits depose une plainte

Depuis la prise de contrôle de Kaboul par les talibans, un voile d’incertitude s’est abattu sur le pays : le sort des populations - les femmes en particulier -, mais aussi l'économie de l'Afghanistan.



L’Afghanistan est l’une des nations les plus pauvres du monde : 90 % de sa population vit avec moins de deux dollars par jour. Le pays dépend largement de l’aide au développement. En 2019, la Banque mondiale évaluait encore cette dernière à 22 % du produit national brut (PNB). À lui seul, l’État afghan ne peut financer que la moitié de ses dépenses, selon l'institution financière internationale.



Avant le début de l’offensive des insurgés dans tout le pays, les bailleurs internationaux ont promis un soutien de 12 milliards de dollars pour la période 2021-2024. De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) doit encore verser la dernière tranche de sa « facilité élargie de crédit », destinée à soutenir une économie affectée par la crise sanitaire liée au Covid-19, soit 105 millions de dollars.



Maintenant que les talibans, organisation reconnue comme terroriste par la plupart des États, ont pris le pouvoir, l’incertitude domine sur la poursuite de l’aide au développement. Le ministre allemand des Affaires étrangères Heike Maas a été catégorique il y a quelques jours, alors que l’avancée des insurgés s’accélérait : « Nous ne donnerons pas un centime de plus si les talibans prennent le pouvoir et imposent la charia ».



Les conséquences humanitaires seraient potentiellement lourdes pour une population qui dépend en majorité de l’aide étrangère pour son développement économique, son éducation et sa santé. Mais les insurgés semblent conscients des enjeux. Ils tentent de donner des gages de normalisation, et demandent aux Afghans, notamment aux fonctionnaires, de se rendre au travail comme d’habitude.





Les nouveaux dirigeants de l'Afghanistan vont jusqu'à promettre de garantir les droits des femmes. Même si pour l’heure, les écoles, les marchés et les transports commerciaux sont toujours à l’arrêt ou au ralenti, y compris dans la capitale. L’issue politique demeure floue et rien n’indique que les talibans sauront mieux piloter l’économie que le précédent gouvernement.