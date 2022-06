Prostituées, restaurants et Lamborghini: il vole 55.000 euros à l’entreprise familiale et file à Dubaï

Un jeune Gantois vole l'entreprise familiale et fait la fête à Dubaï

Un jeune Gantois de 21 ans a volé les 55.000 euros présents sur le compte de la société qu'il dirigeait avec son père et s'est envolé à Dubaï pour quinze jours. Sur place, il a dilapidé cette somme, s’offrant notamment les services de prostituées, louant une Lamborghini et dînant dans l’un des restaurants du mondialement célèbre “Salt Bae”.





Père et fils, directeur de l’entreprise familiale, n’étaient visiblement pas en très bons termes. “Je n’avais aucune idée de ce qui se passait dans l’entreprise. Je me promenais, mais je n’avais pas de véritable fonction”, a-t-il expliqué.





Finalement licencié, le jeune homme a vidé le compte de la société, emportant avec lui la somme de 55.800 euros. Après avoir remboursé quelques dettes auprès d’amis et autres huissiers, le Gantois est parti à Dubaï, où il a mené la grande vie pendant quinze jours. Il s’est rendu au restaurant “Nusr-Et Steakhouse”, propriété du boucher le plus connu au monde, Salt Bae, a loué une Lamborghini et a eu plusieurs rendez-vous avec des prostituées.