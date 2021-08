Qu'est-ce que la charia, que les talibans veulent imposer en Afghanistan?

Les Talibans imposent la Charia en Afghanistan

Depuis leur arrivée au pouvoir en Afghanistan, les talibans affirment qu’ils gouverneront l’Afghanistan selon la charia, ou loi islamique. Mais qu’est-ce que cela implique exactement?

Lors du premier point de presse organisé après leur prise de pouvoir, Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans a déclaré que des questions telles que les médias et les droits des femmes seraient respectés “dans le cadre de la loi islamique”, mais le groupe n’a pas encore fourni de détails sur ce que cela signifie en pratique.





Les talibans sont connus pour leur interprétation stricte de la charia, y compris des châtiments tels que les exécutions publiques de meurtriers et d’adultères condamnés.





La lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, qui a survécu après avoir reçu une balle dans la tête à l’âge de 15 ans par les talibans pour avoir milité en faveur de l’éducation des filles au Pakistan, a prévenu que l’interprétation de la charia par les talibans pourrait être désastreuse pour la sécurité des femmes et des filles dans le pays.





Les règles islamiques sont différentes dans chaque pays et sont interprétées différemment par chaque érudit. Elles portent sur la façon dont un musulman devrait se comporter en société et les interprétations vont de modérées à très extrêmes. Par exemple, le précédent régime taliban interdisait l’éducation des femmes et rendait obligatoire le port de la burqa. Il appliquait des châtiments corporels, tels que la lapidation pour adultère ou l’amputation de membres pour vol.





Qu’est-ce que la charia?

La charia est le système juridique de l’islam.





Elle découle du Coran, le livre saint de l’islam, ainsi que de la Sunnah et des Hadiths, les actes et les paroles du prophète Mahomet.





Lorsqu’une réponse ne peut pas être tirée directement de ces textes, les érudits religieux peuvent donner des règles à titre d’orientation sur un sujet ou une question particulière.





La charia est un code de vie auquel tous les musulmans devraient adhérer, y compris les prières, le jeûne et les dons aux pauvres.





Elle vise à aider les musulmans à comprendre comment ils doivent mener chaque aspect de leur vie conformément aux souhaits de Dieu.

Qu’est-ce que cela signifie en pratique?

La charia peut influencer tous les aspects de la vie quotidienne d’un musulman.





Le droit de la famille, les finances et les affaires sont autant de domaines de la vie quotidienne dans lesquels les musulmans peuvent se tourner vers la charia pour obtenir des conseils.





L’éducation des filles

Sur Het Laatste Nieuws, l’expert en déradicalisation Cherif El Farri, souligne que l’interdiction d’éducation pour les filles sous le précédent gouvernement taliban, en place de 1996 à 2001, était unique dans le monde islamique. “Cela est directement contraire à un fondement et à un droit important de l’islam, de toute charia. C’est le droit et le devoir d’acquérir des connaissances, d’aller à l’école et de recevoir une éducation, pour les hommes comme pour les femmes. Ainsi, lorsque le premier régime taliban au pouvoir (1996 à 2001) a publié qu’il était contre cela, cela a été un véritable choc pour le monde entier, y compris pour de nombreux érudits musulmans. Parce que c’est le tout premier groupe islamique à interdire aux filles et aux femmes d’apprendre et d’aller à l’école.”





Quelles sont les peines les plus sévères?

La charia divise les infractions en deux catégories générales: les infractions “hadd”, qui sont des crimes graves passibles de peines fixes, et les infractions “tazir”, pour lesquelles la sanction est laissée à l’appréciation du juge.





Les délits hadd incluent le vol, qui, selon les interprétations les plus strictes de la charia, peut être puni par l’amputation de la main du délinquant.





Certains pays musulmans adoptent ou appliquent de telles peines pour les délits hadd, et des enquêtes ont suggéré que les attitudes des musulmans à l’égard des peines sévères pour ces délits varient considérablement.





Le précédent régime taliban a également mené un règne de terreur avec des châtiments corporels. “Par exemple, des exécutions dans des stades de football, où ils ont rassemblé un grand nombre de personnes pour voir des faits horribles”, explique El Farri. “Souvent, il y avait même des enfants présents.” Il précise que cette interprétation stricte de certaines règles n’est pas du tout nécessaire. “De nombreux pays et dynasties islamiques ont choisi de remplacer les châtiments corporels par des peines de prison ou des amendes administratives ainsi que d’autres moyens d’empêcher les gens de faire un certain acte. Tant de pays ont connu cette évolution, mais pas encore les talibans.”





Comment les décisions sont-elles prises?

Comme tout système juridique, la charia est complexe et sa pratique dépend entièrement de la qualité et de la formation des experts.





Les juristes islamiques émettent des conseils et des décisions. Les conseils qui sont considérés comme une décision juridique officielle sont appelés fatwa.





Il existe cinq écoles différentes de la charia. Il y a quatre doctrines sunnites : Hanbali, Maliki, Shafi’i et Hanafi, et une doctrine chiite, Shia Jaafari.