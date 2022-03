Qu’est-ce que le McKinseyGate, l’affaire qui embarrasse le camp Macron?

Une commission d'enquête du Sénat sur le recours par l'État aux cabinets de conseil a dénoncé dans son rapport un "phénomène tentaculaire", au coût croissant pour les finances publiques, et accusé les entités françaises de McKinsey d'optimisation fiscale, de telle sorte qu'elles n'auraient versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. L'opposition s'est emparée de cette affaire et a réclamé des comptes au président Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, ainsi que son gouvernement sur le large recours de l'exécutif à des cabinets de consultants, révélé par un livre, "Les Infiltrés", publié en février.





La gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un "scandale d'État", tout comme le Rassemblement national (extrême droite), qui évoque un "McKinseyGate".





L'autre candidat d'extrême droite Eric Zemmour a accusé Emmanuel Macron "d'avoir renvoyé l'ascenseur" parce que "les gens de McKinsey ont travaillé pour sa campagne électorale" en 2017. L'écologiste Yannick Jadot a pour sa part fustigé "l'insupportable arrogance" des cabinets de consultants.









La polémique est avivée par certains des contrats dévoilés par les sénateurs, qui portent sur des réformes clivantes, comme celle des APL (aides au logement), ou encore un rapport sur "les évolutions du métier d'enseignant" et leur rémunération au mérite.





La polémique envahit les réseaux sociaux, où Emmanuel Macron est accusé notamment de favoriser les intérêts privés. Le président-candidat s'est déjà justifié à deux reprises, sans parvenir à clore le débat. "On a l'impression qu'il y a des combines, c'est faux. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal", a-t-il lancé, très agacé, dimanche, dans l’émission Dimanche en politique sur France

Interrogé mercredi sur cette affaire, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a affirmé que le gouvernement n'avait "pas de leçon à recevoir en matière de lutte contre l'optimisation fiscale".





Emmanuel Macron "a pendant cinq ans combattu l'évasion fiscale, combattu l'optimisation fiscale, mis sur pied la taxation des géants du digital", a énuméré le ministre, assurant qu'une "vérification fiscale" avait été lancée par son ministère à l'encontre de McKinsey "avant le rapport du Sénat". "On sait bien que de grandes entreprises internationales font des profits en France. Nous allons vérifier (...) McKinsey paiera tous les impôts qu'il doit à la France rubis sur l'ongle", a insisté Bruno Le Maire.





Le sujet est politiquement sensible pour l'exécutif, accusé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron de multiplier les contrats avec des groupes privés de conseil, souvent anglo-saxons.





L'affaire risque aussi de faire ressurgir l'image du "président des riches" qui colle à M. Macron depuis le début du quinquennat.