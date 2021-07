[Vidéo] Quand l'Europe ferme les yeux : Vie et mort en Méditerranée

Au printemps 2021, France 24 était à bord de l'Ocean Viking, le navire de sauvetage de l'ONG SOS Méditerranée. Au large des côtes libyennes, nous avons suivi des missions de sauvetage heureuses et d'autres tragiques, tout en observant les interactions entre les autorités et l'ONG.





En Méditerranée, les années passent et rien ne change, ou presque. Sur le premier semestre de 2021, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déjà recensé deux fois plus de décès de personnes tentant de rejoindre l'Europe par la mer que sur la même période l'an dernier. Et les ONG estiment que ces chiffres sont sans doute bien en deçà de la réalité, en raison des embarcations dont on ignore tout et qui disparaissent sans laisser de traces.





Selon la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas) datant de 1974, les États côtiers ont l'obligation légale d'organiser et d'assister les recherches en cas de signal de détresse. Pourtant, depuis 2016, des organisations civiles pallient le manque d'engagement des pays européens.





Le 21 avril dernier, l'Ocean Viking a entamé une course contre la montre en pleine tempête pour tenter de porter secours à un canot pneumatique en détresse avec près de 130 personnes à bord. Sans assistance des autorités compétentes, le navire est arrivé trop tard sur zone : l'embarcation avait déjà fait naufrage.