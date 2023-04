Quand tombe Pâques? La réponse éternelle est à Strasbourg

C'est une des grandes attractions de Strasbourg, dans l'est de la France: l'horloge astronomique de la cathédrale, dont le carillon attire chaque jour les touristes. Mais ce monument séculaire contient aussi un ingénieux mécanisme, sorte d'ordinateur avant la lettre, qui permet de calculer à tout jamais la date de Pâques.



Sur le vaste calendrier en forme de cadran installé en bas de l'horloge, la fête chrétienne est bien indiquée cette année au dimanche 9 avril. Le résultat d'un savant calcul effectué juste à gauche du cadran par le "comput ecclésiastique", un incroyable enchevêtrement de roues métalliques exposé aux regards.



Ce "calcul de l'Eglise" est l'œuvre de Jean-Baptiste Schwilgué, l'autodidacte originaire d'Alsace (est) qui restaura l'horloge entre 1838 et 1842. Schwilgué "est un des plus grands génies mondiaux - ou au moins français - du XIXe siècle", s'enthousiasme l'archevêque de Strasbourg, Luc Ravel.





Si certaines fêtes chrétiennes tombent à dates fixes, comme Noël le 25 décembre, d'autres sont variables comme Pâques, qui commémore la résurrection du Christ. En 325 de notre ère, le concile de Nicée a posé une règle: la fête de Pâques sera célébrée le premier dimanche qui suit la première pleine Lune du printemps. En pratique, cela signifie que la fête peut tomber sur 35 dates différentes, entre le 22 mars et le 25 avril.





Un comput en cache un autre



Afin de pouvoir calculer la date de Pâques jusqu'à la fin des temps, Jean-Baptiste Schwilgué a mis au point cet étonnant mécanisme qui combine plusieurs variables: les phases de la Lune, le placement des dimanches, les années bissextiles...



Chaque année au 31 décembre, le mécanisme est remonté et les dates de Pâques et des autres fêtes qui lui sont liées (Ascension, Pentecôte...) se placent comme par miracle au bon endroit sur le calendrier de l'horloge astronomique.



Autre miracle: un premier comput ecclésiastique réalisé par Schwilgué et qu'on croyait perdu depuis la Seconde guerre mondiale a été retrouvé et confié à l'Eglise, qui compte l'exposer avant la fin de l'année à la cathédrale de Strasbourg. "C'est une pièce minuscule qui tiendrait dans une boîte à chaussures, incroyable de miniaturisation", observe Mgr Ravel.





Jean-Baptiste Schwilgué l'avait mis au point dès 1815 puis présenté au roi de France Louis XVIII six ans plus tard. L'objet, connu ainsi sous le nom de "comput de 1821", avait servi de modèle au mécanisme incorporé à l'horloge astronomique. Pendant la dernière guerre, les héritiers avaient enterré ce petit comput (15 cm X 20 cm contre 90 X 150 pour celui de l'horloge) avant de le récupérer et d'en faire don à la cathédrale de Strasbourg en 2021.