Quatre cadavres démembrés retrouvés dans l'Oklahoma

Une enquête pour meurtre a été ouverte après la découverte de quatre cadavres démembrés dans une rivière de l'Oklahoma, dans le centre des Etats-Unis. Les quatre amis avaient disparu le soir du 9 octobre, après avoir quitté à vélo le domicile de l'un d'entre eux.





Un important dispositif de recherches avait alors été lancé. Les enquêteurs avaient finalement découvert vendredi quatre corps démembrés dans une rivière de la ville d'Okmulgee. Une autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien des disparus: Mark et Billy Chastain, 32 et 30 ans, Mike Sparks, 32 ans et Alex Stevens, 29 ans, a déclaré lundi le chef de la police locale. Le médecin légiste a également identifié des blessures par balle.





“Épisode de grande violence”