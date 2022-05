Quatre enfants sauvés d'une maison de l’horreur: ils vivaient au milieu des rats et des ordures

Des enfants sauvés de la maison de l'horreur au Texas

Quatre enfants ont été sauvés d’une maison de l’horreur au Texas, où ils vivaient parmi les crasses, les déjections et les rats. La mère des enfants et l’homme qui vivaient également dans l’appartement doivent répondre d’accusations de mise en danger de mineurs.





Ce lundi, la police du Comté de Bexar, au Texas, a été appelée à Montgomery Drive par des riverains qui se plaignaient d’une odeur pestilentielle se dégageant d’un appartement. Le shérif du comté, Javier Salazar, a expliqué qu’à son arrivée sur place, l’odeur était tellement forte qu’il a cru qu’il allait découvrir des corps. Mais quand lui et ses agents ont pénétré dans l’habitation, ils n’ont trouvé qu’une montagne de déchets jonchant le sol, dont de la nourriture périmée, des insectes et des déjections. Et parmi ces immondices, trois enfants des quatre enfants vivant sur place.





Sur place vivaient la mère des quatre enfants, une dame âgée de 37 ans qui travaille comme assistante dans un hôpital, ainsi qu’un homme de 33 ans. Tous deux ont été arrêtés et doivent répondre d’accusations de mise en danger de mineurs, les enfants étant âgées entre 2 et 13 ans.





Lorsque les policiers les ont trouvés, les enfants ne semblaient pas malnutris, mais c’est le milieu dans lequel ils vivaient qui auraient pu les mettre en grave danger. En effet, de nombreux rats avaient élu domicile parmi les crasses et partageaient la vie des enfants.