Quatre jeunes décédés dans une course-poursuite en Gironde : ce que montrent les images de vidéosurveillance

Dans la nuit de samedi à dimanche, un accident de la route a fait quatre morts et un blessé grave à Libourne, après que deux véhicules ont tenté de réaliser une course-poursuite.





C’est un carnage qui a fortement secoué les habitants du Libournais. Ce dimanche, vers 2 heures 30 du matin, un grave accident de la route s’est déroulé sur la route départementale 1089, à Libourne (Gironde), à moins d’une heure de Bordeaux. Trois jeunes de 19 ans sont décédés sur place et un quatrième, âgé de 16 ans, est décédé dans la matinée de dimanche. Le parquet de Libourne revient sur les circonstances exactes de cet incident.





«Il ressort des premiers éléments recueillis qu’un véhicule Renault Modus, avec cinq occupants à son bord, s’arrêtait à une station-service située à Saint-Seurin-sur-l’Isle, à 2h13 du matin», explique Loïs Raschel, procureur de la République de Libourne, dans un communiqué de presse. «Les images extraites de la vidéoprotection de la station-service permettaient de voir le conducteur de la Renault Modus s’adresser au conducteur d’un véhicule Renault Laguna, qui était arrivé quelques minutes plus tôt sur les lieux et qui était en train de prendre de l’essence.» C’est alors que le drame débuta.





Un démarrage avec une portière ouverte





À 2h15, à peine deux minutes après que la Renault Modus s’est arrêtée à la station, «le conducteur du véhicule Renault Laguna quittait la station-service, suivi de près par le véhicule Renault Modus, qui démarrait brusquement avec une portière de la voiture encore ouverte», détaille Loïs Raschel. Les deux véhicules ont ensuite roulé «à très grande vitesse en direction de Libourne pendant près de 20 minutes», et c’est alors que le conducteur du véhicule Renault Modus a percuté un arbre situé sur le bas-côté, dans une portion rectiligne de la route départementale 1089, tuant Ryan, Donovan et Mathéo, tous trois âgés de 19 ans, morts sur le coup. Jonathan, 16 ans, est quant à lui décédé le lendemain matin, et le cinquième passager, Tarek (20 ans), souffre de nombreuses fractures mais son pronostic vital n’est pas engagé.