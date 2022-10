Quatre membres d’une famille, dont un bébé de 8 mois, assassinés en Californie

4 membres d'une même famille tués en Californie

Quatre membres d’une même famille, dont un bébé de 8 mois, ont été retrouvés morts après un enlèvement dans le comté de Merced, en Californie. Un suspect a été interpellé mais le mobile de ce massacre reste indéterminé à ce stade.





Les corps d’Aroohi Dheri, 8 mois, de ses parents Jasleen Kaur (27 ans) et Jasdeep Singh (36 ans), ainsi que de son oncle Amandeep Singh (39 ans), ont été retrouvés ce mercredi 5 octobre dans une zone agricole très reculée du comté de Merced, dans le nord de la Californie, relate ABC News. Ils avaient été enlevés ce lundi.





Enlèvement de la famille

Un suspect a été interpellé grâce aux caméras de surveillance de l’entreprise familiale. Sur les images, relayées par ABC News, on peut en effet distinguer un homme armé entrer dans le bâtiment avant d’en ressortir avec le père de famille et son frère, les mains liées dans le dos. Ils sont alors emmenés à bord d’un véhicule vers un lieu indéterminé. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de la mère et de son enfant.





Le suspect dans un état critique

Le suspect arrêté, Jesus Manuel Salgado, 48 ans, a été placé en garde à vue, a annoncé le shérif du comté de Merced (voir ci-dessous). Il aurait tenté de mettre fin à ses jours avant son arrestation et serait dans un état critique. Les enquêteurs n’ont pas encore pu l’interroger à ce stade et ses motivations potentielles restent donc mystérieuses.