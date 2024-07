Quatre morts dans des frappes ukrainiennes à la frontière russe, l’Otan se réunit à Washington

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, a déclaré mardi qu’au moins quatre personnes y avaient été tuées dans des frappes ukrainiennes au cours des dernières 24 heures.



“Ces 24 heures ont été très difficiles pour la région de Belgorod. Quatre personnes sont mortes, 20 ont été blessées, 17 sont encore dans des établissements médicaux, dont deux dans un état grave”, a écrit Viatcheslav Gladkov sur Telegram. L’Ukraine mène des frappes en territoire russe en réplique aux bombardements quotidiens du pays par l’armée russe depuis plus de deux ans.



Nouvelle offensive russe: 37 morts



Plusieurs frappes russes contre des villes ukrainiennes, lundi, ont fait au moins 37 morts, dont certains dans des hôpitaux, et plus de 170 blessés, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces attaques ont eu lieu à quelques heures d’un important sommet de l’Otan lors duquel le président américain Joe Biden a promis de “nouvelles mesures” pour renforcer la défense antiaérienne de Kiev (suite ci-dessous).





Le président russe Vladimir Poutine a lancé le 10 mai une nouvelle offensive dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, pour faire cesser les tirs ukrainiens visant le territoire russe. Mais après près de deux mois, l’avancée des troupes russes a été stoppée dans la région, selon Kiev.





38 drones abattus à la frontière





Les forces russes ont également annoncé avoir détruit 38 drones ukrainiens au cours de la nuit dans des régions proches de la frontière avec l’Ukraine, a ajouté le ministère russe de la Défense. “Les systèmes de défense aérienne en service ont détruit et intercepté trois drones dans la région de Belgorod, sept drones dans la région de Koursk, deux drones dans la région de Voronej, 21 drones dans la région de Rostov et cinq drones dans la région d’Astrakhan”, a écrit le ministère sur Telegram.





Sommet de l’Otan à Washington





Au lendemain des salves de missiles russes sur l’Ukraine, le sommet de l’Otan s’ouvre mardi à Washington. Des frappes qui ne viennent que renforcer le plaidoyer de Volodymyr Zelensky auprès de ses alliés occidentaux pour obtenir davantage de systèmes de défense antiaérienne. Le président ukrainien participera au sommet, qui marque le 75? anniversaire du traité de l’Atlantique Nord et réunira les dirigeants de pays ayant soutenu Kiev à hauteur de dizaines de milliards de dollars d’aide militaire pour contrer l’invasion russe. Mais l’Ukraine ne devrait toujours pas recevoir le carton d’invitation tant espéré pour rejoindre l’Otan et se rabat donc sur les systèmes de défense antiaérienne comme aide la plus concrète à recevoir lors du sommet.





Que demande l’Ukraine ?





Volodymyr Zelensky répète depuis des mois que son pays ne dispose pas des systèmes de défense antiaérienne nécessaires et a réclamé au moins sept systèmes Patriot supplémentaires (de conception américaine), en sus de ceux déjà donnés par les États-Unis, l’Allemagne, et les Pays-Bas. Au cours du week-end passé, le président ukrainien s’est félicité de chaque don pour la défense antiaérienne, mais a affirmé que des “décisions plus concrètes” étaient nécessaires “pour protéger nos villes et villages, et véritablement surmonter la terreur russe”. Lors du sommet de l’Otan, “nous travaillerons avec nos partenaires en vue de telles décisions. Les préparatifs sont déjà en cours”, a-t-il affirmé.





Pourquoi l’Ukraine en a-t-elle besoin ?





La Russie a tiré profit des failles dans les défenses antiaériennes de l’Ukraine en lançant des frappes dévastatrices sur les civils et l’infrastructure du pays, tout en pilonnant les troupes ukrainiennes sur le front. De quoi soulever des questions chez les alliés occidentaux sur comment Kiev compte protéger sa flotte d’avions de combat F-16 qui doivent arriver plus tard cette année. Kiev a souligné que son manque de maîtrise des airs est un facteur majeur dans l’incapacité de son armée à avancer sur le front depuis sa contre-offensive de 2023, aux résultats mitigés. Les soutiens internationaux de l’Ukraine cherchent à assembler un patchwork de défense antiaérienne avec des systèmes de basse, moyenne et haute altitude censés protéger le pays de menaces variées. Mais ce mélange de différents systèmes (neufs et anciens, occidentaux et datant de l’ère soviétique) comporte d’importantes lacunes.