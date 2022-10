Quel est ce geste effectué par Sandrine Rousseau à l’Assemblée nationale?

Sandrine Rousseau (EELV) a réagi en effectuant un geste en direction de la cheffe du groupe Renaissance.

Lors d'une intervention d’Aurore Bergé à l’Assemblée nationale, Sandrine Rousseau (EELV) a réagi en effectuant un geste en direction de la cheffe du groupe Renaissance. Comme l'explique le service info de TF1, il s'agit d'un symbole féministe appelant à la sororité apparu dans les années 1970.





L’ambiance était tendue ce mardi dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, au deuxième jour de la rentrée parlementaire pour les députés français.





Dans une question au gouvernement, la cheffe du groupe Renaissance (la majorité présidentielle, NDLR) Aurore Bergé a dénoncé les “hommes qui frappent leur femme”, dans une allusion claire à Adrien Quatennens, le député LFI et bras droit de Mélenchon qui a avoué avoir giflé sa femme. Aurore Bergé s’en est également prise au chef des Insoumis, ainsi qu’à la députée écologiste Sandrine Rousseau, accusée de “faire fi des règles élémentaires de l’État de droit.”





La tirade de la cheffe de la majorité présidentielle a été largement applaudie par les députés, à l'exception de ceux de la Nupes, l’alliance de la gauche. Le groupe LFI a vertement répliqué, une de ses membres recevant un rappel à l’ordre. Le torchon brûle et le respect des femmes ne souffre pas de postures politiciennes d’un groupe politique incapable de mettre 1 milliard sur la table pour la lutte contre les violences et de donner les moyens à la justice. #DirectAN #AbadDemission #DarmaninDemission #LREM #Metoo pic.twitter.com/y8FIaHcPE4 — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) October 4, 2022





Symbole féministe

Directement concernée, Sandrine Rousseau s'est levée de son banc et a effectué un geste en direction de son accusatrice. Les bras tendus au-dessus de sa tête et les mains formant un triangle, représentant un vagin. Il s’agit d’un symbole féministe apparu dans les années 1970 et qui s'est largement répandu dans le milieu depuis lors. Il fit notamment la Une du “Torchon brûle”, un journal édité par le Mouvement de libération des femmes (MLF) au début des années septante. Sandrine Rousseau a d'ailleurs tweeté cette couverture quelques minutes plus tard en dénonçant “les postures politiciennes” de la majorité présidentielle, et en appelant par la même occasion à la démission de Gérald Darmanin et de Damien Abad.