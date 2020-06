Quelles origines européennes sont les plus représentées aux États-Unis?

Des enfants d'immigrant·es à Ellis Island en 1908.

Les personnes d'origine allemande (46 millions, 14,7% de la population totale américaine). Les personnes d'origine irlandaise (33 millions, 10,9% de la population totale américaine). Les personnes d'origine anglaise (25 millions, 7,2% de la population totale américaine). Les personnes d'origine italienne (17 millions, 5,5% de la population totale américaine). Les personnes d'origine française (10 millions, 3.1% de la population totale américaine). Les personnes d'origine polonaise (9 millions, 2,8% de la population totale américaine). Les personnes d'origine écossaise (5 millions, 1,7% de la population totale américaine). Les personnes d'origine norvégienne (4 millions, 1,4% de la population totale américaine). Les personnes d'origine néerlandaise (4 millions, 1,4% de la population totale américaine). Les personnes d'origine suédoise (3.9 millions, 1,2% de la population totale américaine).

Le président (et général) Dwight D. Eisenhower (ironiquement l'un des plus grands artisans de la défaite allemande pendant la Seconde Guerre mondiale).

Le président Donald Trump (sa famille est allemande du côté de son père).

William E. Boeing (mère autrichienne et père allemand), le fondateur du groupe aéronautique Boeing.

La réponse d'Alexandre Sombardier, titulaire d'un DEA de géopolitique et sciences politiques:En 2010, les personnes d'origine européenne représentaient environ 72% de la population totale des États-Unis, soit environ 222 millions d'humains.Selon l'enquête American Community Survey de 2010–2015, les principaux groupes ancestraux européens parmi la population américaine se répartissaient comme suit:Bien évidemment, il s'agit là de données issue de déclaratifs et qui peuvent prêter à confusion. Ainsi dans cette enquête, comme souvent aux États-Unis, beaucoup de personnes ont répondu être d'ascendance américaine (22 millions, 7,2% de la population) sans se rattacher à aucun autre groupe ethno-culturel.Quoi qu'il en soit, ces chiffres donnent un bon ordre idée des apports des différentes nations européennes à la population américaine actuelle.Les personnes d'origine allemande sont effectivement le groupe d'origine européen le plus représenté, même si la très grande majorité des Américain·es d'origine allemande ont abandonné leur culture et leur langue après la Seconde Guerre mondiale, au plus tard. Ne reste en pratique qu'un folklore et une fierté ethno-culturelle, assez déconnectée des réalités européennes, mais très courante aux États-Unis.La liste pourrait s'allonger à loisir, tellement ces personnes sont nombreuses.