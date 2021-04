Quelles sont les "habitudes cachées des génies", selon un professeur de Yale ?

Ludwig van Beethoven avait du mal à additionner et n'a jamais appris à multiplier ou à diviser. Pablo Picasso ne connaissait pas l'alphabet, Walt Disney s'endormait en classe et Virginia Woolf n'était même pas autorisée à aller à l'école, alors que ses frères étaient envoyés à Cambridge. Charles Darwin a eu des résultats si médiocres dans ses études que son père a dit qu'il serait une honte pour la famille et Albert Einstein a obtenu le quatrième diplôme de sa génération en physique... sur cinq étudiants.

Chacun d'entre eux n'aurait pas été à la hauteur des normes académiques d'aujourd'hui et pourtant tous sont entrés dans l'histoire pour leur génie dans le domaine des arts ou des sciences.

Même de nombreux génies d'aujourd'hui - comme Bill Gates, Bob Dylan ou Oprah Winfrey - ont abandonné l'école et ont tout de même réussi et été reconnus dans leurs domaines respectifs.

"Le QI et les notes académiques sont surfaits", déclare à BBC Mundo Craig Wright, un docteur en musicologie qui a passé plus de deux décennies à étudier les personnes les plus brillantes de l'histoire et d'aujourd'hui.

Wright vient de publier le livre "The Hidden Habits of Genius : Beyond Talent, IQ, and Grit-Unlocking the Secrets of Greatness" (Les habitudes cachées des génies : au-delà du talent, du QI et de l'audace), qui détaille 14 traits de caractère que les génies ont en commun.

Il s'avère que d'autres caractéristiques habituellement associées aux réalisations humaines exceptionnelles, comme le fait d'avoir un énorme talent, sont également absentes de cette liste.

La définition du génie varie en fonction de "qui vous demandez et quand", reconnaît Wright.

Mais si vous lui posez la question aujourd'hui, il vous dira qu'"un génie est une personne dotée de pouvoirs mentaux extraordinaires dont les œuvres ou les concepts originaux changent la société de manière significative, pour le meilleur ou pour le pire, à travers les cultures et au fil du temps".

Crédit photo, Gentileza Craig Wright Légende image, Craig Wright fait des recherches sur le génie depuis plus de deux décennies.

Il a même développé une "formule de génie", qui est : G=SxNxD.

Cela signifie que le génie (G) est égal à l'importance (S) de son impact ou de son changement, multiplié par le nombre (N) de personnes touchées et par sa durée (D) dans le temps.

En d'autres termes, pour Wright, les plus grands génies sont ceux qui produisent le plus grand impact sur le plus grand nombre de personnes et pendant le plus longtemps.

Depuis qu'il enseigne le "cours sur le génie" à l'université de Yale, M. Wright a vu des étudiants froncer les sourcils lorsqu'ils l'entendaient dire que la chanteuse pop Lady Gaga était un exemple contemporain de génie ou, à l'inverse, que l'athlète ayant remporté le plus de médailles olympiques de l'histoire, le nageur Michael Phelps, ne l'était pas.

Il a également été témoin du fait que la grande majorité de ses étudiants lèvent la main lorsqu'il leur demande, lors du premier cours, qui aimerait être un génie, puis, à la fin du cours, seuls quelques-uns veulent encore l'être.

Nous en parlons avec Wright et plus encore dans cette interview.

Le dictionnaire de l'Académie royale espagnole définit le mot "génie" comme suit : "Capacité mentale extraordinaire de créer ou d'inventer des choses nouvelles et admirables". Qu'en pensez-vous ?

Je pense que c'est une définition limitée. C'est ce que j'appellerais un "génie en puissance", parce qu'il a le potentiel pour devenir un génie mais ne l'est pas encore.

Les universitaires qui ont écrit cette définition disent qu'il suffit d'être capable d'utiliser son cerveau pour créer des idées originales. Cela inclut le fait que le créateur garde l'idée pour lui.

C'est une question dont nous pouvons débattre et pour cela, je voudrais invoquer l'image d'un Albert Einstein seul sur une île abandonnée.

En étant là, il a pu trouver E=mc², il a pu penser à la théorie de la relativité générale, etc., mais il n'a pas pu communiquer ses idées à qui que ce soit et nous n'avons jamais entendu parler d'Albert Einstein.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si Einstein avait pensé à ses grandes théories alors qu'il était seul sur une île déserte et qu'il n'avait pu les communiquer à personne, serait-il toujours un génie ?

Selon la définition de l'académie, Einstein serait toujours un génie. Selon ma définition, non, car il n'aurait aucun impact sur qui que ce soit dans le monde.

C'est donc une question qui ouvre une sorte de débat philosophique.

Selon vous, quelle n'est pas la façon de définir le génie ?

Comme je l'explique dans mon livre, le QI est surfait.

Les tests de QI normalisés sont un moyen de mesurer une aptitude particulière qui est en grande partie héréditaire.

En étudiant ces grands personnages au fil des siècles, on constate qu'ils étaient intelligents, mais qu'ils n'auraient pas nécessairement obtenu un score très élevé - disons 140 ou 150 - à un test de QI.

Légende vidéo, Sibahle, le génie des maths

Dans ce sens, j'utilise souvent les lauréats du prix Nobel comme exemple de référence : il y a eu des lauréats dont le QI certifié était de 115, 120 ou plus.

Il faut donc avoir un QI supérieur à la moyenne pour entrer dans le jeu.

Mais il existe un certain nombre d'autres facteurs et motivations qui, à long terme, propulsent réellement une personne vers la grandeur et lui donnent la capacité de changer le monde.

Crédit photo, Getty Légende image, Lady Gaga est une "personne très diversifiée qui est créative dans un large domaine", écrit Wright.

Je viens de passer cinq jours glorieux avec trois adolescents de 16, 14 et presque 13 ans. Ils obtiennent de très bonnes notes et étudient pour ces tests, afin de pouvoir entrer dans les meilleurs établissements d'enseignement.

Je leur ai donc dit que les notes n'étaient peut-être pas si importantes, qu'ils devaient sortir et explorer le monde, faire différentes activités, faire des erreurs, tomber et devoir se relever ?

Mais leurs parents - mon fils et sa femme - m'ont dit que je leur donnais le mauvais message, qu'ils les encourageaient à avoir de bonnes notes.

Légende vidéo, Stephen Hawking, qui a passé sa vie à explorer les secrets de l'univers, est décédé.

Donc maintenant les parents me voient comme une influence perturbatrice (rires).

Mais la vérité, c'est que je pense que l'on met trop de pression sur les jeunes d'aujourd'hui, si les critères que nous utilisons pour mesurer leur excellence en tant que personnes sont quelque peu erronés.

Alors, que doit-on faire pour élever un enfant génial ou en devenir un ?

Je pense que la chose la plus importante est l'effort, mais qu'est-ce qui pousse à travailler dur ?

Parce qu'en vérité, l'effort n'est pas une force motrice en soi, mais la manifestation externe d'autres motivations internes.

Légende image, "S'ils savaient combien de travail cela a coûté, ils n'appelleraient pas cela du génie", disait l'artiste Michel-Ange, cité par Wright.

La passion est une force motrice qui se manifeste par un travail acharné et peut aller de l'amour pour quelque chose à l'obsession.

Je dirais donc qu'il est important d'encourager les passions.

L'autre chose que j'ai remarquée chez beaucoup de ces grands esprits, c'est qu'ils sont des érudits, ils ont des connaissances dans différents domaines.

Dans l'un des chapitres de mon livre, je parle de la fable du renard et du hérisson : le renard en sait beaucoup sur différentes choses et le hérisson en sait beaucoup sur une seule chose.

Alors, quel genre de personne êtes-vous : quelqu'un qui parcourt mille kilomètres ou quelqu'un qui va à mille lieues en profondeur ?

Légende audio, « C’est un devoir pour la femme d’habiller son homme »

La plupart de ces personnes, d'une manière ou d'une autre, ont une pensée latérale. Ils voient différentes choses simultanément parce qu'ils ont vécu un certain nombre d'expériences et, par conséquent, ils peuvent combiner différents éléments que d'autres ne pourraient peut-être pas combiner parce qu'ils sont apparemment dissemblables.

Ainsi, si vous élevez des enfants, il est important de les exposer à différentes expériences : s'ils aiment les sciences, vous pouvez les encourager à lire des romans ; s'ils s'intéressent à la politique, ils peuvent peut-être apprendre à peindre.

Les parents qui obligent leurs enfants à se concentrer sur une seule activité afin de devenir le meilleur nageur olympique ou le prochain prix Nobel de physique commettent une erreur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jack Ma, fondateur d'Alibaba et homme le plus riche de Chine, a passé l'examen national ("gaokao") et a obtenu 19 points sur 120 en mathématiques à sa deuxième tentative.

Nous ne saurons pas quelle est votre passion si vous ne faites pas d'expériences différentes.

Et, comme on dit, si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.

Quels sont les exemples de génies contemporains selon votre définition et lesquels ont tendance à surprendre le plus vos élèves ?

Il y en a plusieurs, mais Elon Musk est l'archétype du génie qui fait des choses apparemment folles dans divers domaines avec The Boring Company, Hyperloop, SolarCity, Tesla, SpaceX.....

Il est l'exemple ultime de l'érudit qui fait une révolution dans un certain nombre d'aspects différents.

Mais qui sont ces génies inattendus ? Si je mentionne, par exemple, Kanye West, Lady Gaga ou Dolly Parton, quelqu'un va secouer la tête en signe de dénégation et me demander si je plaisante.

Dolly Parton est un cas très intéressant car c'est une personne très intelligente qui, ironiquement, a adopté l'image de la "blonde idiote". Elle est une sorte de cheval de Troie.

Elle a construit son propre empire et continue à le faire. Elle est un modèle de la manière dont une femme d'affaires doit opérer dans le monde du spectacle aujourd'hui.

Et, en même temps, elle nous enchante en écrivant certains types de chansons et en faisant entrer le son country dans le courant de la musique.

Légende image, Pour Wright, la chanteuse de country Dolly Parton est un exemple de génie en tant qu'artiste et femme d'affaires.

Il est donc possible de dire que Dolly Parton a une importance énorme, en particulier pour les femmes blanches pauvres des États-Unis, et que son impact est significatif en termes de nombre de personnes qui écoutent sa musique. Il reste à voir combien de temps cela va durer.

Puis il y a des cas comme celui de Michael Phelps.

Je veux dire, quelqu'un en France a rétabli les Jeux olympiques de la Grèce antique et a simplement dit quels sports seraient inclus et l'un d'eux était la natation.

Il a donc été établi qu'ils concouraient en nage libre, dos, brasse et papillon, 100 mètres, 200 mètres et tout le reste.

Michael entre dans la piscine et il s'avère qu'il fait des allers-retours dans le même couloir beaucoup plus vite que les autres.

Mais quelqu'un va devenir plus rapide que lui, parce qu'il y a une sélection de types de corps qui sont nécessaires, parce que la nutrition s'améliore et peut-être que l'entraînement s'améliore aussi.

Mais c'est là que l'académie (espagnole) a raison : il n'y a pas de composante intellectuelle ici. C'est presque comme un hamster dans une cage qui va de plus en plus vite.

J'aime à penser qu'être un génie, c'est plus qu'être un hamster dans une cage ou un nageur dans une piscine.

Pourquoi pensez-vous que la plupart de vos étudiants de Yale, après avoir étudié ces génies, ne veulent plus leur ressembler ?

Le problème avec ces grands esprits est qu'ils sont souvent très destructeurs pour leur entourage, car ils sont tellement passionnés qu'ils en deviennent obsessionnels.

La seule chose sur laquelle ils peuvent se concentrer est d'atteindre leur propre objectif mental, car ils croient qu'ils vont changer le monde. Ils pensent qu'ils doivent réparer quelque chose et qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire.

Crédit photo, HarperCollins Légende image, "The Hidden Habits of Genius", de la editorial HarperCollins, saldrá en español a fines de este año.

Ce sont des personnes très ambitieuses qui se mettent beaucoup de pression sur elles-mêmes et parfois sur les autres. Ils peuvent devenir très exigeants envers les autres et les sous-estimer.

Alors ils peuvent être désagréables de travailler pour eux.

Ce sont des choses que l'on peut entendre à propos de Jeff Bezos, Elon Musk ou Bill Gates, par exemple.

Ainsi, je pense que la plupart des gens, en suivant le cours sur le génie, se demandent : "est-ce que je veux vraiment être comme ça ? Est-ce que je veux changer le monde pour un très grand nombre de personnes ou est-ce que je veux améliorer l'environnement humain autour de moi pour tout le monde ?"

Et c'est vraiment le thème le plus profond de son livre...

Le sale petit secret de mon livre est que la plupart d'entre nous ne changerons pas le monde de manière significative.

Cependant, apprendre ce que ces personnes ont fait nous amène à réfléchir à des choses plus importantes sur lesquelles nous puissions tous agir : comment vivre notre vie en relation avec d'autres personnes, comment être plus productif ou plus créatif.

Parce que les génies sont déjà obsédés par ce qu'ils font et décolleront de toute façon.

Entre-temps, le reste d'entre nous a la possibilité de réfléchir à la manière dont nous voulons vivre et d'adapter nos vies en conséquence.

Les 14 habitudes ou traits de personnalité des génies, selon Craig Wright

1. Éthique du travail

2. Résilience

3. Originalité

4. Imagination enfantine

5. Une curiosité insatiable

6. Passion

7. Mauvaise adaptation créative

8. Rébellion

9. Pensée qui franchit les limites (ou être comme le renard)

10. Action contraire ou pensée opposée

11. Préparation

12. Obsession

13. Détente